Saraybosna'daki hava kirliliği nedeniyle uçaklar iniş yapamadı

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜN SEBEBİ; BİR DİĞER BOYUTU KANSER Prof. Dr. Gemicioğlu, Bir astım hastasının, bir KOAH hastasının çevre kirliliğine maruz kalarak bir atak geçirmesi, onun hastalığını da kötüye götürecektir. En azından zorunlu halde çıkacaklarsa, gazlardan kaçamayız ama partiküllerden kaçmak için ve özellikle şu dönemde çok artan viral enfeksiyonlardan kaçınmak için mutlaka maskelerini takıp da çıkmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Geçmeyen öksürüğün bir nedeni de hava kirliliği. Hava kirliliği nedeniyle hiperreaktif olan bir kişi, henüz astım çıkmamış olsa da tıkanmakta, bir darlık hissetmekte. Bu darlık da astımın habercisi olabilir. Bir takım hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Hava kirliliğinin bir diğer boyutu da kanserlerin artması. Uzun vadede bizim hastalıklarımızın nedeni olarak karşımıza çıkıyor diye konuştu. Renklerle uyarıların yapıldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, www.havaizleme.gov.tr adresinde Türkiyenin her bölgesinin hava kalitesi anlık olarak yayınlanıyor. Bu sitedeki verilere göre, hava kalitesi İstanbulda Esenyurt kırmızı renkte sağlıksız olarak gözükürken, Kağıthane, Kadıköy Göztepe turuncu renkte hassas, Beşiktaş, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Avcılar, Üsküdar gibi ilçelerde de sarı renkte orta gözüküyor.