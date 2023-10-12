Savaş Avrupa'nın kapısına dayandı: O ülkeye saldırı an meselesi

"Başarısız oldular ve bu da onları çok çaresiz bıraktı. Sırp devletinin en az dört katmanının, yani Cumhurbaşkanlığı, İstihbarat Teşkilatı, Savunma Bakanlığı ve Sırp Ordusunun, Banjska köyündeki terörist saldırısına katılımını dünyanın gözü önünde belgelemek, diğer istikrarsızlaştırıcı senaryolar için ek bir motivasyon kaynağıdır."