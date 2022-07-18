Dünya Silah yüklü uçak patladı 8 mürettebat hayatını kaybetti
AVRUPA

Silah yüklü uçak patladı: 8 mürettebat hayatını kaybetti

Sırbistan’dan kalkan Antonov tipi kargo uçağı, Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında düştü. 8 mürettebattan kurtulan olmadı. BBC, Ukrayna’ya ait olduğu açıklanan uçağın, kara mayınları dahil 11,5 ton silah taşıdığını ve rotanın Bangladeş olduğunu duyurdu. Havada yanmaya başlayan dev uçağın düştüğü yerdeki yerleşim yeri kimyasal tehlike nedeniyle tahliye edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Silah yüklü uçak patladı: 8 mürettebat hayatını kaybetti
Ukrayna'ya ait düşen uçak kara mayını taşıyordu.

Sırbistan’dan havalanan ve Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen Antonov tipi kargo uçağı, Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında düştü. İçerisinde bulunan 8 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.

KİMYASAL MADDE PANİĞİ

Devlet televizyonu ERT, uçağın bir Ukrayna şirketine ait Antonov An-12 olduğunu bildirdi. Uçağın taşıdığı kimyasal madde ise bölgede paniğe neden oldu. Önceki gece aniden irtifa kaybederek düşen 1971 model uçağın kargosunda bulunan ‘tehlikeli maddeden’ sızıntı olması üzerine bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Yunan medyasının ekrana getirdiği görüntülerde, dev askeri nakliye uçağının yere çakılmadan önce yanmaya başladığı görüldü. Kavala’daki operasyon ekibinin başında bulunan İtfaiye Müdürü Marios Apostolidis, yerinde yapılan incelemede, duman ve yoğun ısının yanı sıra ‘menşei bilinmeyen beyaz bir madde’ olduğu için sahada istikrarsızlık tespit edildiğini belirtti.

SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI

  • Uçak kazasına müdahale eden itfaiye erlerinden ikisinin nefes darlığı çekerek hastaneye kaldırılmasının ardından Pangaiou Belediye Başkanı Philippos Anastasiadis, uçağın düştüğü alanın 2 kilometre çevresinde tehlike olduğunu ve bu nedenle yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı köyün tahliye edileceğini açıkladı. BBC ise aralarında kara mayınlarının da bulunduğu 11,5 ton silah taşıyan uçağın nihai rotasının Bangladeş olduğunu duyurdu. Sırbistan’dan kalkan uçağın Dakka’ya giderken Ürdün, Suudi Arabistan ve Hindistan’da durması planlanıyordu. Ukrayna kargo havayolu şirketi Meridian tarafından işletilen uçağın, Ukrayna’daki savaşla bağlantılı olduğuna dair henüz bir veri yok.

Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in son görüntüsü ortaya çıktı: Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti
FOTOĞRAF 13
Title
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 9. günde devam ediyor. Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'un fabrika havaalanı olan Kiev Gostomel Havalimanı da çatışmalardan etkilendi.
Title
Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN-225 Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kurban gitti.
Title
YANDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI<br><br>25-26 Şubat tarihinde yaşanan çatışmalar sırasında vurulan uçağın yandığı sırada çekilen görüntü ortaya çıkmıştı.
Title
ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Rus ordusunun Hostomel Havalimanı'na saldırısında bulunduğu hangar isabet alan Antonov AN-225'in enkaz görüntüleri bu sabah ortaya çıktı.<br>
Title
İSTANBUL HAVALİMANINA DA GELMİŞTİ<br><br>Antonov AN-225, daha yük taşımacılığı kapsamında defalarca İstanbul Havalimanına gelmişti. Gerçekleştirdiği teknik inişin ardından uçak Kiev'e dönmüştü. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu.
Title
Azami 640 ton kalkış ağırlığı ve 250 ton yük taşıma kapasitesiyle \"En Büyük Kalkış Ağırlığı\" alanında dünyanın en büyük uçağıdır. İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyük idi. Antonov An-225, Guinnes Rekorlar Kitabı'na 240 alanda aday gösterilmiştir.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in son görüntüsü ortaya çıktı: Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti
Rusya - Ukrayna savaşı 10. gününde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya'nın Rusya tarafından vurulduğu görüntüleri paylaşılmasının ardından uçağın enkazından görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna'ya ait nakliye uçağı teknik arıza nedeniyle düştü
DÜNYA
Ukrayna'ya ait nakliye uçağı teknik arıza nedeniyle düştü
Türk sinemasının acı kaybı

Türk sinemasının acı kaybı

​Yönetmen Erden Kıral kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Aydında orman yangını

Aydın'da orman yangını

Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü.
Avrupayı kavuran sıcaklar Türkiyeye geliyor: Termometreler 45 dereceyi görecek

Kanalizasyon suyu denize karıştı.

Kent 4.3'le sallandı: Büyük panik yaşandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.