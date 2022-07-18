Silah yüklü uçak patladı: 8 mürettebat hayatını kaybetti

Sırbistan’dan havalanan ve Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen Antonov tipi kargo uçağı, Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında düştü. İçerisinde bulunan 8 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.

KİMYASAL MADDE PANİĞİ

Devlet televizyonu ERT, uçağın bir Ukrayna şirketine ait Antonov An-12 olduğunu bildirdi. Uçağın taşıdığı kimyasal madde ise bölgede paniğe neden oldu. Önceki gece aniden irtifa kaybederek düşen 1971 model uçağın kargosunda bulunan ‘tehlikeli maddeden’ sızıntı olması üzerine bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Yunan medyasının ekrana getirdiği görüntülerde, dev askeri nakliye uçağının yere çakılmadan önce yanmaya başladığı görüldü. Kavala’daki operasyon ekibinin başında bulunan İtfaiye Müdürü Marios Apostolidis, yerinde yapılan incelemede, duman ve yoğun ısının yanı sıra ‘menşei bilinmeyen beyaz bir madde’ olduğu için sahada istikrarsızlık tespit edildiğini belirtti.

REKLAM

SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI

Uçak kazasına müdahale eden itfaiye erlerinden ikisinin nefes darlığı çekerek hastaneye kaldırılmasının ardından Pangaiou Belediye Başkanı Philippos Anastasiadis, uçağın düştüğü alanın 2 kilometre çevresinde tehlike olduğunu ve bu nedenle yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı köyün tahliye edileceğini açıkladı. BBC ise aralarında kara mayınlarının da bulunduğu 11,5 ton silah taşıyan uçağın nihai rotasının Bangladeş olduğunu duyurdu. Sırbistan’dan kalkan uçağın Dakka’ya giderken Ürdün, Suudi Arabistan ve Hindistan’da durması planlanıyordu. Ukrayna kargo havayolu şirketi Meridian tarafından işletilen uçağın, Ukrayna’daki savaşla bağlantılı olduğuna dair henüz bir veri yok.

FOTOĞRAF 13 Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 9. günde devam ediyor. Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'un fabrika havaalanı olan Kiev Gostomel Havalimanı da çatışmalardan etkilendi. Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN-225 Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kurban gitti. YANDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI<br><br>25-26 Şubat tarihinde yaşanan çatışmalar sırasında vurulan uçağın yandığı sırada çekilen görüntü ortaya çıkmıştı. ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Rus ordusunun Hostomel Havalimanı'na saldırısında bulunduğu hangar isabet alan Antonov AN-225'in enkaz görüntüleri bu sabah ortaya çıktı.<br> İSTANBUL HAVALİMANINA DA GELMİŞTİ<br><br>Antonov AN-225, daha yük taşımacılığı kapsamında defalarca İstanbul Havalimanına gelmişti. Gerçekleştirdiği teknik inişin ardından uçak Kiev'e dönmüştü. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu. Azami 640 ton kalkış ağırlığı ve 250 ton yük taşıma kapasitesiyle \"En Büyük Kalkış Ağırlığı\" alanında dünyanın en büyük uçağıdır. İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyük idi. Antonov An-225, Guinnes Rekorlar Kitabı'na 240 alanda aday gösterilmiştir. Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in son görüntüsü ortaya çıktı: Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti Rusya - Ukrayna savaşı 10. gününde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya'nın Rusya tarafından vurulduğu görüntüleri paylaşılmasının ardından uçağın enkazından görüntüler ortaya çıktı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder