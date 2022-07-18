Silah yüklü uçak patladı: 8 mürettebat hayatını kaybetti
Sırbistan’dan kalkan Antonov tipi kargo uçağı, Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında düştü. 8 mürettebattan kurtulan olmadı. BBC, Ukrayna’ya ait olduğu açıklanan uçağın, kara mayınları dahil 11,5 ton silah taşıdığını ve rotanın Bangladeş olduğunu duyurdu. Havada yanmaya başlayan dev uçağın düştüğü yerdeki yerleşim yeri kimyasal tehlike nedeniyle tahliye edildi.
Sırbistan’dan havalanan ve Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen Antonov tipi kargo uçağı, Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında düştü. İçerisinde bulunan 8 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.
KİMYASAL MADDE PANİĞİ
Devlet televizyonu ERT, uçağın bir Ukrayna şirketine ait Antonov An-12 olduğunu bildirdi. Uçağın taşıdığı kimyasal madde ise bölgede paniğe neden oldu. Önceki gece aniden irtifa kaybederek düşen 1971 model uçağın kargosunda bulunan ‘tehlikeli maddeden’ sızıntı olması üzerine bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
Yunan medyasının ekrana getirdiği görüntülerde, dev askeri nakliye uçağının yere çakılmadan önce yanmaya başladığı görüldü. Kavala’daki operasyon ekibinin başında bulunan İtfaiye Müdürü Marios Apostolidis, yerinde yapılan incelemede, duman ve yoğun ısının yanı sıra ‘menşei bilinmeyen beyaz bir madde’ olduğu için sahada istikrarsızlık tespit edildiğini belirtti.
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SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI
Uçak kazasına müdahale eden itfaiye erlerinden ikisinin nefes darlığı çekerek hastaneye kaldırılmasının ardından Pangaiou Belediye Başkanı Philippos Anastasiadis, uçağın düştüğü alanın 2 kilometre çevresinde tehlike olduğunu ve bu nedenle yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı köyün tahliye edileceğini açıkladı. BBC ise aralarında kara mayınlarının da bulunduğu 11,5 ton silah taşıyan uçağın nihai rotasının Bangladeş olduğunu duyurdu. Sırbistan’dan kalkan uçağın Dakka’ya giderken Ürdün, Suudi Arabistan ve Hindistan’da durması planlanıyordu. Ukrayna kargo havayolu şirketi Meridian tarafından işletilen uçağın, Ukrayna’daki savaşla bağlantılı olduğuna dair henüz bir veri yok.