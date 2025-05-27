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Şili'nin güneyinde etkili olan hortum nedeniyle 13 kişi yaralandı

Şili'nin güneyinde etkili olan hortum nedeniyle 13 kişi yaralandı

10:0027/05/2025, Salı
AA
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Kasabadaki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Kasabadaki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Şili'nin güneyinde etkili olan hortum nedeniyle 13 kişi yaralandı, 250 ev hasar gördü.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (SENAPRED) yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Puerto Varas kasabasında hortum meydana geldi.


Hortum nedeniyle 13 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 250 evde de hasar oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, olası yeni hortumlara karşı önlem amacıyla Puerto Varas'ta kırmızı alarm ilan edildiği ve kasabadaki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.


Şili Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, hortumun saatte maksimum 178 kilometre hıza ulaştığı ve bazı mahallelerde elektrik kesintilerine yol açtığı aktarıldı.


SENAPRED Müdürü Alicia Cebrian Lopez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarların etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlara elektrik hatları ve camlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.




#Puerto Varas
#şiddetli hortum
#Şili
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