Sırbistan'da etrafı sarılan şüpheli rastgele ateş açtı: Sekiz ölü 13 yaralı

'Nemesis Anıtı'nın açılması sonrası Türkiye, Ermenistan'a hava sahasını kapattı. Türkiye'nin söz konusu resti sonrası ise Ermenistan'dan itiraf niteliğinde açıklama geldi. Nemesis Anıtı'nın yerleştirilmesine yerel yönetim düzeyinde karar verildiğini ifade eden Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı bir toprak talebi olmadığını da belirterek, "Bu bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil" dedi.