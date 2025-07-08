Siyonazilerin toplama kampı planı

Gazze’de en az 57 bin kişiyi katleden İsrail, şimdi de “İnsani Geçiş Alanları” adı altında toplama kampları kurmaya hazırlanıyor. İnsani yardım adı altında kurduğu ölüm tuzaklarıyla tanınan ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı projeye öncülük edecek. Plana göre yüz binlerce Filistinli önce 8 kampta toplanacak, sonra sürgün edilecek. İsrail Savunma Bakanı Katz da planı doğrulayarak, bu kamplara girenlerin bir daha çıkamayacağını söyledi.
Gazze’de tam 21 aydır katliam yapan terör devleti İsrail, şimdi de Gazzelileri toplama kampları kurmayı planlıyor. ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın (GHF) Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için "İnsani Geçiş Alanları" adını taşıyan toplama kampları kuracağı iddia edildi. Planın, 11 Şubat sonrasında oluşturulduğu ve yakın dönemde ABD yönetimine sunulduğu öne sürüldü. GHF'nin plan için 2 milyar dolar bütçe almaya çalıştığı belirtilirken söz konusu toplama kamplarının Gazze Şeridi'nin içinde veya muhtemelen dışında kurulacağı bildirildi. Plan üzerinde çalışan bir kaynak, yüz binlerce Filistinlinin toplanacağı toplam 8 kampın kurulmasının öngörüldüğünü söyledi. Kampların nerede kurulacağına ilişkin detaylı bilgi verilmezken, haberde, plana ilişkin bir haritada Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni işaret eden okların yanı sıra "Ek Varış Noktası" olarak etiketlenen diğer noktalar da gösterildi. GHF'den yapılan açıklamada ise "vakfın Filistinlileri Gazze içinde veya dışında 'İnsani Geçiş Alanları' adı altında kurulacak kamplarda toplamayı planladığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.
GİREN ÇIKAMAYACAK!
GHF’nin planına yalanlama gelse de İsrail hükümetinden de “toplama kampı” planına paralel bir açıklama yapıldı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya, ateşkes sağlansa bile kontrolünde tutmak istediği Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla sözde "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlamaları talimatı verdiğini duyurdu. Katz, sözde "insani yardım kenti"ne girenlerin tekrar çıkamayacağını belirtti. Katz, Filistinlileri Gazze Şeridi'nden diğer ülkelere "gönüllü göç" adı altında sürgün etme hedefine vurgu yaparak, bu planın "gerçekleştirilmesi gerektiğini" savundu. Bu bölgeye Filistinlilerin bir taramadan geçerek girebileceğini ve ilk etapta 600 bin Filistinliyi buraya sürmeyi hedeflediklerini aktaran Katz, Filistinlilerin bu bölgeye girdikten sonra ayrılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, tüm Filistinlileri "uluslararası kuruluşların yönettiği ve İsrail ordusunun güvenliğini sağladığı" bu bölgeye getirmeyi amaçladıklarına işaret etti. Katz, bölgede 4 ek sözde "insani yardım merkezi" kurulacağını dile getirerek, ateşkes sağlansa bile Morag Koridoru'nu elinde tutacağını ileri sürdü.