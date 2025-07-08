Siyonazilerin toplama kampı planı

Gazze’de tam 21 aydır katliam yapan terör devleti İsrail, şimdi de Gazzelileri toplama kampları kurmayı planlıyor. ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın (GHF) Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için "İnsani Geçiş Alanları" adını taşıyan toplama kampları kuracağı iddia edildi. Planın, 11 Şubat sonrasında oluşturulduğu ve yakın dönemde ABD yönetimine sunulduğu öne sürüldü. GHF'nin plan için 2 milyar dolar bütçe almaya çalıştığı belirtilirken söz konusu toplama kamplarının Gazze Şeridi'nin içinde veya muhtemelen dışında kurulacağı bildirildi. Plan üzerinde çalışan bir kaynak, yüz binlerce Filistinlinin toplanacağı toplam 8 kampın kurulmasının öngörüldüğünü söyledi. Kampların nerede kurulacağına ilişkin detaylı bilgi verilmezken, haberde, plana ilişkin bir haritada Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni işaret eden okların yanı sıra "Ek Varış Noktası" olarak etiketlenen diğer noktalar da gösterildi. GHF'den yapılan açıklamada ise "vakfın Filistinlileri Gazze içinde veya dışında 'İnsani Geçiş Alanları' adı altında kurulacak kamplarda toplamayı planladığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.