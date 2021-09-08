Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hâle getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 17 oldu" denildi.

Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hâle getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 17 oldu. pic.twitter.com/8NkSKrcsus — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2021