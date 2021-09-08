Dünya Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hâle getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 17 oldu" denildi.

Teröre ağır darbe: Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 13 PKK'lı öldürüldü
GÜNDEM
Teröre ağır darbe: Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 13 PKK'lı öldürüldü

Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Bir telefonla kurtardı

Bir telefonla kurtardı

Yıkılmak üzere olan köprüdeki 200 kişiyi son anda uyardı.
Altı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı.

Üç gün sürecek ziyaret gerçekleştirecek.

​Yeni Şafak Taliban'a direnen şehirde.

Eşiyle birlikte karantinayı delen vatandaştan ilginç tepki.

​Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı.

​Kuzey Makedonya'da hastane yangını.

​Filistinli altı mahkum, işgalci güce meydan okumaya devam ediyor.

'​Farklı değil gerekeni yapıyordu.'
İstanbul'da trafik başladı

İstanbul'da trafik başladı

​Uzun araç kuyrukları oluştu, yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.

​'Atatürk'lü sayfayı yırtın' genelgesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.