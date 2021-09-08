Teröre ağır darbe: Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 13 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2gUJOZwleA
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!