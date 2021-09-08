Gündem Teröre ağır darbe Fırat Kalkanı Bölgesinde 13 PKKlı öldürüldü
ANKARA

Teröre ağır darbe: Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 13 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Teröre ağır darbe: Fırat Kalkanı Bölgesinde 13 PKKlı öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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