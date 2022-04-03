Bakü'de bir gece kulübü yakınlarında büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

Hayat

İbn Haldun dört dörtlük bir panorama çiziyor

İbn Haldun’un Mukaddime eserini yeniden dilimize çeviren Cemal Aydın, farklı zaman dilimlerinde farklı coğrafyalarda okunan ve pek çok düşünce adamının fikirlerini etkileyen bu kıymetli eserin önemine dikkat çekiyor ve ekliyor: ”İbn Haldun, kendi yüzyılının dört dörtlük bir panoramasını çizmiştir.”