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Dünya Baküde bir gece kulübü yakınlarında büyük patlama Ölü ve yaralılar var
ASYA

Bakü'de bir gece kulübü yakınlarında büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün merkezinde yer alan bir gece kulübünün yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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Son dakika haberi: Azerbaycanın başkenti Baküde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var
Bakü'de meydana gelen patlama

Gazeteci Ceyhun Aşirov'un aktardığına göre; Bakü şehrinin merkezinde büyük bir patlama oldu.

Targovi Center Location isimli bir gece kulübünün yakınlarında gerçekleştiği belirtilen patlamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Patlamanın öncesinde eğlence mekanının hali / Patlama sonrası hali
Patlamanın öncesinde eğlence mekanının hali / Patlama sonrası hali

Bakü'de büyük patlama
OYNAT 00:27
Bakü'de büyük patlama
Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de bir gece kulübü yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İşte olay yerinden ilk görüntüler

Gaziantep’te sabaha karşı peş peşe patlamalar: Ortalık savaş alanına döndü
FOTOĞRAF 19
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Olay, saat 04.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan lokantada bulunan tüpler, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patladı.
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Büyük bir gürültüyle peş peşe yaşanan patlamalar, çevredeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu.
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Patlama ile birlikte lokanta yakınındaki 2 kişi hafif yaralandı.
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Yaralılar ihbarla gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, patlamalara neden olan tüplerin patlama nedeni de araştırılıyor.
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Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Title
Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Gaziantep’te sabaha karşı peş peşe patlamalar: Ortalık savaş alanına döndü
Gaziantep'te bir lokantada dört sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından lokanta ile çevresindeki ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

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