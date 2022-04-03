Bakü'de bir gece kulübü yakınlarında büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

Gazeteci Ceyhun Aşirov'un aktardığına göre; Bakü şehrinin merkezinde büyük bir patlama oldu.Targovi Center Location isimli bir gece kulübünün yakınlarında gerçekleştiği belirtilen patlamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Patlamanın öncesinde eğlence mekanının hali / Patlama sonrası hali OYNAT 00:27 Bakü'de büyük patlama Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de bir gece kulübü yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İşte olay yerinden ilk görüntüler {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2232657'); PID2.render('pid#comment-count-2232657'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 19 Olay, saat 04.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan lokantada bulunan tüpler, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir gürültüyle peş peşe yaşanan patlamalar, çevredeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. Patlama ile birlikte lokanta yakınındaki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, patlamalara neden olan tüplerin patlama nedeni de araştırılıyor. Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü Gaziantep’te sabaha karşı peş peşe patlamalar: Ortalık savaş alanına döndü Gaziantep'te bir lokantada dört sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından lokanta ile çevresindeki ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2062700'); PID2.render('pid#comment-count-2062700'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder