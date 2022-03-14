Dünya Kiryakos Miçotakisin koronavirüs testi pozitif çıktı
AVRUPA

Kiryakos Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Miçotakis, "Testim pozitif çıktı. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. En kısa sürede ofisime, işimin başına döneceğim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
son dakika: Miçotakis korona mı oldu? Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakisin testi pozitif çıktı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalandığını duyurdu. İnstagram hesabından vieolu paylaşımda bulunan Miçotakis şu ifadeleri kullandı: "Bugün ofiste yaptığım hızlı Covid-19 testinde pozitif çıktığımı öğrendim. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. Üç doz aşılamanın ciddi hastalıklara karşı mümkün olan en iyi korumayı sağladığını hatırlamanızı istiyorum. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim ve çok yakında ofise döneceğim."

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Erdoğan ve Miçotakis'in iki ülke ilişkilerini ve bölgesel meseleleri ele aldığı görüşmesi, Yunanistan basını tarafından da aktarıldı. Yaklaşık iki saat süren zirvede iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki meseleler ele alındı.

  • İyi bir atmosferde geçen görüşme Yunan ve dünya basınında da geniş yankı buldu.

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