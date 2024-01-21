Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen siviller, derme çatma çadırlarda çetin bir kış daha geçiriyor. İdlib'in kuzeyindeki kamplarda yaşayan yerlerinden edilmiş kişiler, çadırlarını ısıtmak için sağlığa zararlı yakacakları dahi kullanıyor. Çadır kamp sakinleri, kışları sağanakla geçen İdlib'de geceleri ısınmak için gündüzden naylonlar ve zeytin dalları topluyor. Günlük kazancı 30-50 TL olarak değişen işçilerin alım gücü, fiyatı yüksek odun ile fıstık ve ceviz kabuğu gibi yakıtları almaya yetmiyor. Çadır kamp sakinleri, bir kışı daha evlerinden uzakta geçiriyor, altyapısı zayıf çadırlarda çetin kış mücadelesi veriyor.