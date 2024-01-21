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Dünya

Afganistan'da yolcu uçağı düştü: Can kayıplarından endişe ediliyor

Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'ın Kuzeyinde düştüğü açıklandı. Kuran-wa-Munjan ilçesinin Topkhana bölgesindeki kaza alanına çok sayıda ekip gönderildi. Hindistan Havacılık Bakanlığı, Afganistan'da düşen uçağın herhangi bir Hint havayolu firmasına ait olmadığını açıkladı. Rus Havacılık İdaresi de, Rusya'ya kayıtlı ve içinde 6 kişi olduğu düşünülen bir uçağın Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu bildirdi.

10:25 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 12:20 - 21/01/2024 Pazar
Rus Havacılık İdaresi ayrıca uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi bir uçak olduğunu bildirdi.
Rus Havacılık İdaresi ayrıca uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi bir uçak olduğunu bildirdi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının düştüğü belirtildi.


Afganistan Haber Ajansı Khaama Press'in haberine göre, uçak 20 Ocak Cumartesi gecesi rotasından saparak Badakhshan'ın Zebak ilçesinin dağlık arazisine çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ


İl Bilgi ve Kültür Dairesi yetkilisi Zabihullah Amiri, Kuran-wa-Munjan ilçesinin Topkhana bölgesindeki kaza alanına bir ekip gönderildiğini söyledi.


HİNDİSTAN'DAN 'UÇAK BİZE BAĞLI DEĞİL' AÇIKLAMASI


Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Afganistan'ın Bedehşan bölgesinde düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.


Bakanlık düşen uçağın Fas tescilli küçük uçak olduğu, Hindistan'a bağlı tarifeli uçak olmadığını duyurdu.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Afganistan'da meydana gelen talihsiz kazadaki uçak, Hindistan'a ait tarifeli ya da tarifesiz (Charter) uçak değildir. Düşen uçak Fas tescilli küçük bir uçaktır. Daha fazla ayrıntı beklenmektedir” denildi.


RUSYA HAVACILIK İDARESİ: BİR UÇAĞIMIZ RADARDA KAYBOLDU


Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, içerisindeki 6 kişiyle düşen özel jetin, Rusya'ya kayıtlı olduğunu duyurdu.


Ajanstan yapılan açıklamada, dün akşam Tacikistan sınırına yakın bir yerde Afganistan hava sahasındayken bağlantının kesildiği Rusya Federasyonu sivil uçak devlet siciline kayıtlı Falcon 10 model uçağın, radar ekranlarından kaybolduğu belirtildi.

Özel jette 4 mürettebat ve 2 yolcunun bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Kayıt numarası RA-09011; seri numarası 128 olan Falcon 10 model uçak, 1978 yılında Fransız Dassault Aviation şirketi tarafından üretildi. Uçak Athletic Group şirketine ve özel bir kişiye aittir." ifadeleri kullanıldı.


Uçağın Gaya (Hindistan) - Taşkent (Özbekistan) - Jukovskiy (Rusya) rotasında charter sağlık hizmeti uçuşu yaptığı belirtilen açıklamada, özel jetin ilk kalkış noktasının Tayland'ın Utapao Havaalanı olduğu kaydedildi.

Rosaviatsiya'nın, Afganistan ve Tacikistan havacılık mercileriyle temas halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, uçağı arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.


İdlib'de zorla yerinden edilen siviller kış şartlarının zorluğu karşısında çaresiz kalıyor
İdlib'de zorla yerinden edilen siviller kış şartlarının zorluğu karşısında çaresiz kalıyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen siviller, derme çatma çadırlarda çetin bir kış daha geçiriyor. İdlib'in kuzeyindeki kamplarda yaşayan yerlerinden edilmiş kişiler, çadırlarını ısıtmak için sağlığa zararlı yakacakları dahi kullanıyor. Çadır kamp sakinleri, kışları sağanakla geçen İdlib'de geceleri ısınmak için gündüzden naylonlar ve zeytin dalları topluyor. Günlük kazancı 30-50 TL olarak değişen işçilerin alım gücü, fiyatı yüksek odun ile fıstık ve ceviz kabuğu gibi yakıtları almaya yetmiyor. Çadır kamp sakinleri, bir kışı daha evlerinden uzakta geçiriyor, altyapısı zayıf çadırlarda çetin kış mücadelesi veriyor.







#Hindistan
#Afghanistan
#Yolcu uçağı kaza
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