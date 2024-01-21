Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının düştüğü belirtildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İl Bilgi ve Kültür Dairesi yetkilisi Zabihullah Amiri, Kuran-wa-Munjan ilçesinin Topkhana bölgesindeki kaza alanına bir ekip gönderildiğini söyledi.
HİNDİSTAN'DAN 'UÇAK BİZE BAĞLI DEĞİL' AÇIKLAMASI
Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Afganistan'ın Bedehşan bölgesinde düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.
Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Afganistan'da meydana gelen talihsiz kazadaki uçak, Hindistan'a ait tarifeli ya da tarifesiz (Charter) uçak değildir. Düşen uçak Fas tescilli küçük bir uçaktır. Daha fazla ayrıntı beklenmektedir” denildi.
RUSYA HAVACILIK İDARESİ: BİR UÇAĞIMIZ RADARDA KAYBOLDU
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, içerisindeki 6 kişiyle düşen özel jetin, Rusya'ya kayıtlı olduğunu duyurdu.
Özel jette 4 mürettebat ve 2 yolcunun bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Kayıt numarası RA-09011; seri numarası 128 olan Falcon 10 model uçak, 1978 yılında Fransız Dassault Aviation şirketi tarafından üretildi. Uçak Athletic Group şirketine ve özel bir kişiye aittir." ifadeleri kullanıldı.
Rosaviatsiya'nın, Afganistan ve Tacikistan havacılık mercileriyle temas halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, uçağı arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.