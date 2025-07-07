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Suriye Cumhurbaşkanı Şara BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'le görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'le görüştü

21:277/07/2025, Pazartesi
AA
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 13 Nisan'da da BAE'yi ziyaret etmişti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 13 Nisan'da da BAE'yi ziyaret etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kalkınma ve ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Liderler, bölgesel meseleler ve Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara ile başta kalkınma alanları olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarını görüştü.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Şati Sarayı'nda bir araya geldi.

Al Nahyan ve Şara, başta kalkınma ve ekonomi olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliği ile "ortak eylemleri karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde" artırmanın yollarını görüştü.

Bölgesel meseleleri da ele alan liderler, Suriye ve BAE'nin ortak ilgi alanındaki konuları değerlendirdi.

Şara ve Al Nahyan, "Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın temellerini tüm ülkelerin yararına, halklarının kalkınması ve refahı için güçlendirmeye yönelik çalışmanın önemine" dikkati çekti.

Al Nahyan, ülkesinin Suriye'de halkın çıkarlarına hizmet eden kalkınma ve istikrarın yanı sıra Suriyelilerin refah seviyesi yüksek bir geleceğe ulaşmasını desteklediğini belirtti.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde de Şara'nın ülkesine yönelik uluslararası yaptırımların çoğunun kaldırılmasının ardından Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelere ziyaret turuna çıktığı ifade edildi.

Şara'nın "kapsamlı yeniden inşa ve ekonomik kalkınma planı çerçevesinde işbirliğini artırmak ve Suriye'ye Körfez ülkelerinden yatırımları çekmek amacıyla" körfez ülkelerini ziyaret ettiği aktarıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman olmak üzere 6 üyesi bulunuyor.


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