Türkiye'den ABD'nin 'Suriye' kararına ilk yorum: Olumlu bir gelişmedir

ABD yönetiminin Suriye hükümeti ile ilişkilerini "normalleştirme" yolundaki "güçlü iradesinin" memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Keçeli, "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.