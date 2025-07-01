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Türkiye'den ABD'nin 'Suriye' kararına ilk yorum: Olumlu bir gelişmedir

Türkiye'den ABD'nin 'Suriye' kararına ilk yorum: Olumlu bir gelişmedir

18:301/07/2025, الثلاثاء
AA
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Ahmed Şara ile Donald Trump'ın Suudi Arabistan'daki ilk görüşmesinden (Foto: Arşiv)
Ahmed Şara ile Donald Trump'ın Suudi Arabistan'daki ilk görüşmesinden (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzaladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki iradesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Washington'un ülkeye yönelik yaptırımların bir bölümünü daha kaldırmasını "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD yönetiminin Suriye hükümeti ile ilişkilerini "normalleştirme" yolundaki "güçlü iradesinin" memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Keçeli, "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Suriye'ye katkı devam edecek

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edeceği mesajını verdi.



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