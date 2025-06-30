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Trump kararnameyi imzaladı: Suriye'ye yaptırımlar sona erdi

Trump kararnameyi imzaladı: Suriye'ye yaptırımlar sona erdi

23:3430/06/2025, Pazartesi
G: 1/07/2025, Salı
AA
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıran başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray açıklamasında, bu adımın Suriye’nin istikrar ve barış sürecine destek amacı taşıdığı belirtilirken, Esed rejimi ve terörle bağlantılı kişi ve gruplara yönelik yaptırımların süreceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, devrik rejim lideri Beşşar Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların ise devam ettiği belirtildi.

Trump'ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin başarılı olmasını istiyor ancak ABD çıkarları pahasına değil." ifadesine yer verildi.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması istenen açıklamada, ayrıca yönetimden, yabancı teröristlerle etkin şekilde ilgilenmesi, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve kuzeydoğu Suriye'deki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edildi.


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