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ABD Başkanı Trump'tan Japonya'ya 'pirinç' üzerinden tarife tehdidi

ABD Başkanı Trump'tan Japonya'ya 'pirinç' üzerinden tarife tehdidi

23:0130/06/2025, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Trump, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.
ABD Başkanı Trump, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ABD pirinci satın almamasını eleştirerek, ülkeye tarifeler getirme tehdidinde bulundu. Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, Japonya'nın pirinç sıkıntısı yaşamasına rağmen ABD'den alım yapmadığını ifade etti. Açıklamasında, bu durumun ticari ilişkileri etkileyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu kaydeden Trump, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce 200'den fazla ülkenin hepsiyle anlaşma yapamayacaklarını ifade ederek, gelecek 1-2 hafta içinde bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söylemişti.


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