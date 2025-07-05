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İngiltere Suriye ile diplomatik ilişki kurdu: 14 yıl sonra bir ilk

İngiltere Suriye ile diplomatik ilişki kurdu: 14 yıl sonra bir ilk

21:345/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
AA
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Dışişleri Bakanı Lammy, Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmanın İngiltere'nin çıkarına olduğunu belirterek, "Yeni hükümetin tüm Suriyeliler için daha istikrarlı, güvenli ve müreffeh Suriye inşa etmesine destek vermek bizim çıkarımızadır." dedi.
Dışişleri Bakanı Lammy, Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmanın İngiltere'nin çıkarına olduğunu belirterek, "Yeni hükümetin tüm Suriyeliler için daha istikrarlı, güvenli ve müreffeh Suriye inşa etmesine destek vermek bizim çıkarımızadır." dedi.

İngiltere, Esed rejiminin 8 ay önce yıkılmasının ardından Suriye ile 14 yıl sonra yeniden diplomatik ilişki kurdu. Dışişleri Bakanı David Lammy’nin Şam’a yaptığı ziyarette, geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiği vurgulandı. İngiltere, insani ve ticari destek kapsamında toplam 94,5 milyon sterlin yardım sağlayacak. Lammy, “Suriyelilerin yeniden inşa sürecinde kaydettikleri ilerlemeyi yerinde gördüm” dedi.

İngiltere, Beşşar Esed rejiminin 8 ay önce yıkıldığı Suriye ile 14 yılın ardından yeniden diplomatik ilişki kurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan David Lammy, Esed rejiminin aralık ayında yıkılışının ardından Suriye'ye resmi ziyarette bulundu.

Diplomatik ilişkilerin 14 yıl önce kesildiği Suriye ile ilişkileri yeniden kuran Lammy, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu görüşmede, İngiltere'nin daha güvenli ve müreffeh bir Suriye'ye desteğini ifade eden Lammy, ülkedeki geçiş sürecinin daha kapsayıcı olması gerektiğini belirtti.

Lammy, istikrarlı bir Suriye'nin İngiltere'nin de çıkarına olduğunu vurgulayarak, DEAŞ'ın yok edildiğinden ve Suriyelilerin insan kaçakçılarının tuzağına düşmediğinden emin olmak istediklerini ifade etti.


"Suriyelilerin kaydettikleri olağanüstü aşamayı şahsen gördüm"

Bakan Lammy, ülkede insani yardım faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler ile de bir araya geldi.

Esed rejiminden kalan kimyasal silahların yok edilmesi için bu yıl Kimyasal Silahları Önleme Örgütüne 2 milyon sterlinlik (yaklaşık 110 milyon lira) destek vereceklerini bildiren Lammy, kadınların çalıştığı işletmeleri de ziyaret etti.

Açıklamada, İngiltere'nin, ülkedeki ticari ve insani hizmetlere destek için 94,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 5,1 milyar lira) destekte bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Lammy, "Esed rejiminin yıkılışından bu yana yaptığımız bakan seviyesindeki ilk ziyarette Suriyelilerin hayatlarını ve ülkelerini yeniden inşa etmek için kaydettikleri olağanüstü aşamayı şahsen gördüm." ifadesini kullandı.


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