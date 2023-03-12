Suudi Arabistan'dan bayrak kararı: İlk kez hayata geçti

Suudi Arabistan haber ajansı SPA’nın haberine göre, Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla ülkenin birçok kentinde ana caddeler ve meydanlar Suudi Arabistan bayraklarıyla yeşil renklere bürünerek çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtildi. Taif kentinde ana caddeler, meydanlar, parklar, billboardlar, reklam panoları ve yüksek binalar Suudi Arabistan bayraklarıyla donatıldı. El-Baha kentinde yürüyüşün ardından bayrak çekme töreni düzenlendi. Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı da, başkent Riyad’da bakanlık binasında bayrak çekme töreni düzenleyerek, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ile "Yükselt" adlı tiyatro gösterisi düzenleneceğini duyurdu.