Süveyş Kanalı'nda korkutan kaza: Karaya oturan petrol tankeri kanal trafiğini durdurdu

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Hürkuş ve Akıncı’dan kol uçuşu

Bu yıl Samsun’da yapılan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te bir ilk yaşandı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın ikinci pilot koltuğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı. Bayraktar test uçuşu sonrası, "Tarihte ilk defa biri insanlı biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirildi" dedi. Festivalde Milli Muharip Uçağa (MMU) takılacak TEI TF6000 turbofan motoru da Teknofest'te ilk kez vitrine çıktı.