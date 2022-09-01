Dünya Süveyş Kanalında korkutan kaza Karaya oturan petrol tankeri kanal trafiğini durdurdu
AFRİKA

Süveyş Kanalı'nda korkutan kaza: Karaya oturan petrol tankeri kanal trafiğini durdurdu

Mısır'ın kuzey doğusundaki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması nedeniyle kanaldaki gemi trafiği akışının kısa süre durduğu bildirildi. Yetkililer geminin römorkörler tarafından kurtarılarak tekrar yüzdürüldüğünü ve kanal trafiğinin açık olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Süveyş Kanalında korkutan kaza: Karaya oturan petrol tankeri kanal trafiğini durdurdu
Süveyş Kanalı

Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması sonrası duran deniz trafiği normale döndü.

Süveyş Kanalı Kurumu Sözcüsü George Safvet, Mısır'ın özel televizyon kanalı Extra News'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerel saatle 19.15'te (17.15 GMT), Portekiz'den gelen ve Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı'na giden gemilerden birinin Süveyş Kanalı'ndan geçerken yönlendirme sistemlerinde teknik bir sorun çıkması sonucu hafifçe karaya oturduğunu ve kanalın güney kesiminde deniz trafiğinin durduğunu söyledi.

Sözcü Safvet, olay üzerine acil durumlar için kanalda bulunan römorkörlerle müdahale edilerek tankerin başarıyla yüzdürüldüğünü ve deniz trafiğinin tekrar normale döndüğünü belirtti.

SÜVEYŞ KANALI

Gemi geçişine 17 Kasım 1869'da açılan kanalın yapımı 10 yıl sürdü. Kanalın yapımında 1 milyondan fazla Mısırlı çalıştı. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki kanal, 220 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip.

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