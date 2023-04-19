T-Rex cinsi dinozor iskeletine 6,2 milyon dolar

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim hızla tırmanırken olası savaş durumuna karşı ABD tarafı da harekete geçti. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanı Oramiral John C. Aquilino, Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir saldırısını önlemekle yükümlü olduğunu ve ABD kuvvetlerinin bölgede her türlü duruma hazır olduğunu söyledi.