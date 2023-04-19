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Dünya

Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü'nden Kovid-19 itirafı: Laboratuvardan sızdı

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Kovid-19'un kökeniyle ilgili Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturumda soruları yanıtladı. Virüsün kökeninin 'laboratuvar sızıntısı' olduğunu savunan Ratcliffe, buna dair istihbari bilgi ve güçlü kanıtların olduğunu söyledi.

07:43 . 19/04/2023 Çarşamba
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Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe

ABD'nin eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, istihbari bilgilerin, Kovid-19'un kökeninin bir laboratuvar sızıntısı olduğunu ortaya koyduğunu savundu.


Eski Başkan Donald Trump döneminde görev yapan Ratcliffe, Temsilciler Meclisi'ndeki Kovid-19 salgınıyla ilgili bir komite tarafından, Kovid-19'un kökenine dair düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.


Ratcliffe, Kovid-19'un kökenine ilişkin, "Salgının ilk yılında hükümetimizin istihbaratına herkes kadar erişimi olan bir kişi olarak bilinçli değerlendirmem, istihbaratımız tarafından bilim ve sağduyu tarafından güvenilir bir şekilde desteklenen tek açıklamanın bir laboratuvar sızıntısı olduğu ve olmaya devam ettiğidir" değerlendirmesinde bulundu.


'İstihbari bilgi ve güçlü kanıtlar var'

Kovid-19'un bir laboratuvar sızıntısı olduğuna yönelik istihbari bilgi ve kanıtların bulunduğunu anlatan Ratcliffe, bu konudaki kanıtların Wuhan laboratuvarlarındaki corona virüs araştırmasının küresel bir salgının ortaya çıkmasından sorumlu tutulmasına gidecek kadar güçlü olduğunu öne sürdü.


Ratcliffe, benzer şekilde Çin Komünist Partisi'nin de tıbbi testler, numuneler ve verileri yok etmek, gazetecileri korkutmak ve 'yok etmek' ve küresel sağlık otoritelerine yalan söylemekten suçlu bulunabileceğini savundu.

Diğer yandan, eski Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırmadan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mark Lowenthal, Kovid-19'un doğal olarak mı yoksa bir laboratuvardan mı sızdığına dair bir karar vermenin bilimsel olarak zor olduğuna işaret etti.


Lowenthal, öte taraftan Çin'in bu konuda işbirliği yapmaması halinde bu sorunun neredeyse hiçbir zaman çözülemeyeceği görüşünü paylaştı.




#Kovid-19
#Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe
#laboratuvar
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