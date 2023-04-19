Guterres'in dinlenmesi krize neden oldu: BM’den ABD’ye nota

Genel Sekreter ve diğer üst düzey BM yetkililerinin iletişim trafiğinin, ABD tarafından dinlenmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ev sahibi ülkeye resmi olarak bildirdik. Bu tür eylemlerin, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ve BM Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmesi’nde sıralanan ABD’nin yükümlülükleriyle tutarsız olduğunu açıkça belirttik