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Dünya

Beyaz Saray'da davetsiz misafir: Çitlerden geçerek başkanlık arazisine girdi

ABD'de yürümeye yeni başlayan bir bebek, Beyaz Saray'ı çevreleyen metal çitlerden sıkışıp geçerek başkanlık binasına giren en küçük davetsiz misafir oldu.

07:09 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
Beyaz Saray güvenlik sistemlerinin harekete geçmesi üzerine güvenlik görevlileri bebeği aldı ve araziye erişim kısa bir süreliğine kısıtlandı.

Beyaz Saray güvenlik sistemlerinin harekete geçmesi üzerine güvenlik görevlileri bebeği aldı ve araziye erişim kısa bir süreliğine kısıtlandı.

Bugün sabah saatlerinde 2-3 yaşlarında olduğu görülen bir bebeğin Beyaz Saray'ın etrafını saran metal çitlerden girmesi, başkanlık binasının güvenliğinden sorumlu Gizli Servis memurlarını panikletti.


Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, memurların, kuzey çit hattı boyunca, kısa bir süre önce Beyaz Saray arazisine giren "meraklı bir çocuk ziyaretçiyle" karşılaştıklarını söyledi.

Beyaz Saray güvenlik sistemlerinin harekete geçmesi üzerine güvenlik görevlileri bebeği aldı ve araziye erişim kısa bir süreliğine kısıtlandı. Görevliler, kısa bir süre sonra ailesine birkaç soru sorarak çocuğu teslim etti.


Son yıllarda bir dizi güvenlik ihlalinden sonra Beyaz Saray çitlerinin yüksekliği iki katına çıkarılarak, yaklaşık 4 metreye yükseltilmişti. Yeni direkler arasında yaklaşık 13 santimetrelik boşluk bulunuyor.




#ABD
#Beyaz Saray
#Gizli Servis
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