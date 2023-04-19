Beyaz Saray'da davetsiz misafir: Çitlerden geçerek başkanlık arazisine girdi

Hiç öyle bir uyarıya gerek olur mu? Köprünün yenmeyecek bir şey olduğunu kim bilmez ki ve köprüyü yemeye kim kalkışabilir zaten? Ama Kılıçdaroğlu otoyol, köprü, TCG Anadolu, İmece, TOGG gibi şeylerin milletin karnını doyurmayacağını söyleyince şahsen benim içime bir kurt düştü. Nasılsa siyasetin dili giderek absürt lakırdıların havada gezindiği bir hal almaya başlamışken köprüleri yemeye kalkışanlar da olabilir.. “Elimi değdireceğim ve bütün dünya değişecek. Ben geleceğim ve benimle birlikte memleketin