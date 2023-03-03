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Dünya

Taliban Avrupa ülkelerinden talep etti: Yeniden açılsın

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçiliklerini yeniden açmasını istedi.

09:50 . 3/03/2023 Friday
AA
Emirhan Muttaki

Emirhan Muttaki

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, AB Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson ve beraberindeki heyetle görüştü.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, görüşmenin içeriğine dair kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Kabil'deki büyükelçilikler yeniden açılmalı"

Ahmed, Muttaki'nin Afganistan ile AB ülkelerinin diplomatik ilişkilerinin geliştirilmesi adına gerekli adımların atılması ve AB ülkelerinin Kabil'deki büyükelçiliklerini yeniden açmaları için teşvik edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Ahmed, ayrıca Muttaki'nin AB'nin Afganistan'a sağladığı insani yardımlar nedeniyle teşekkür ettiğini kaydetti.

Taliban yetkilisinin verdiği bilgiye göre, AB Özel Temsilcisi Niklasson ise Taliban'ın yönetime gelmesiyle Afganistan'da güvenliğin sağlandığını ve yolsuzlukla mücadelede ciddi adımların atıldığını ifade etti.

Niklasson, ayrıca Afganistan'a yönelik insani yardımları sürdüreceklerini belirtti.

AB ülkeleri, 15 Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle buradaki büyükelçiliklerini kapatmıştı.


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#Afganistan
#AvrupaBirliği
#Taliban
#Tomas Niklasson
1 saat önce
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Taliban Avrupa ülkelerinden talep etti: Yeniden açılsın
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