Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği Taliban'a devredildi

İsrail’e üst üste seçimlere rağmen siyasi istikrar gelmedi. Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen sokak gösterileri ikinci ayını geride bıraktı. İsrail toplumundaki ayrışmaların birinci ayağını Yahudilerin geldikleri bölgeye göre isimlendirilmeleri oluşturuyor. Bu ayrışmayı seküler ve dindarların rekabeti izliyor. Yahudilik ortak paydası toplumu bir arada tutmaya yetmiyor.