Peşaver'de camiye bombalı saldırı: 72 ölü 150 yaralı

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Pakistan’ın Peşaver kentinde merkezi noktada bulunan bir camide öğle namazı esnasında meydana gelen patlamada en az 59 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Peşaver şehrindeki bir camide cemaatin namaz kıldığı sırada bomba patlaması sonucu en az 72 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Khan, intihar bombacısından şüphelendiklerini söyledi. Saldırıyla beraber caminin bir kısmı tamamen çökerken, enkaz altında da birçok kişinin kalmış olabileceği kaydedildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada bombalı saldırıyı kınayarak, kurbanlara mümkün olan en iyi tedavinin sağlanması talimatı verdi. Başbakan Şerif, saldırının arkasındakilere karşı “sert karşılık” sözü verdi.
Yetkililer, saldırının gerçekleştiği caminin, il emniyet polis gücü ve terörle mücadele şubesinin de içinde bulunduğu yüksek güvenlikli bir komplekste bulunduğunu ifade etti. Peşaver’in “Kırmızı Bölge” olarak tabir edilen bu kısmında, eyalet başbakanı, vali ve il yönetimi konutları da bulunuyor. Saldırıdan canlı kurtulan Şahid Ali isimli bir polis, patlamanın namaz başladıktan saniyeler sonra gerçekleştiğini söyledi. 47 yaşındaki polis, “Siyah bir dumanın yükseldiğini gördüm. Canımı kurtarmak için dışarı koştum. Herkes yardım çığlığı atıyordu” şeklinde konuştu. Patlamaya ilişkin ortaya çıkan detayların intihar saldırısı ihtimalini artırdığı kaydedildi. Saldırganın en safta bulunduğu ve kendini patlattığı belirtildi.
İslamabad Polisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Peşaver’deki patlamanın ardından kente giriş ve çıkış noktalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Açıklamada, “Keskin nişancılar önemli liman ve binalara konuşlandırıldı. İslamabad Başkent Polisi, termal görüntüleme özelliği ile donatılmıştır. Seyahat ederken kimlik belgelerinizi yanınızda taşıyın. Polis kontrolleri sırasında iş birliği yapın” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Peşaver’deki terör saldırısının ardından taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün (30 Ocak) Pakistan’ın Peşaver kentinde bir camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan Hükümeti’ne ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.