Peşaver'de camiye bombalı saldırı: 72 ölü 150 yaralı

Pakistan’ın Peşaver şehrindeki bir camide cemaatin namaz kıldığı sırada bomba patlaması sonucu en az 72 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı.





Patlamanın sebebi olarak ön safta bulunduğu iddia edilen bir canlı bomba, gösterildi. Peşaver Polis Şefi Muhammed İjaz Khan, patlamanın yaşandığı sırada camide yaklaşık 300 kişi olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.





Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Khan, intihar bombacısından şüphelendiklerini söyledi. Saldırıyla beraber caminin bir kısmı tamamen çökerken, enkaz altında da birçok kişinin kalmış olabileceği kaydedildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada bombalı saldırıyı kınayarak, kurbanlara mümkün olan en iyi tedavinin sağlanması talimatı verdi. Başbakan Şerif, saldırının arkasındakilere karşı “sert karşılık” sözü verdi.





Güvenlik güçlerinin bulunduğu noktada





Yetkililer, saldırının gerçekleştiği caminin, il emniyet polis gücü ve terörle mücadele şubesinin de içinde bulunduğu yüksek güvenlikli bir komplekste bulunduğunu ifade etti. Peşaver’in “Kırmızı Bölge” olarak tabir edilen bu kısmında, eyalet başbakanı, vali ve il yönetimi konutları da bulunuyor. Saldırıdan canlı kurtulan Şahid Ali isimli bir polis, patlamanın namaz başladıktan saniyeler sonra gerçekleştiğini söyledi. 47 yaşındaki polis, “Siyah bir dumanın yükseldiğini gördüm. Canımı kurtarmak için dışarı koştum. Herkes yardım çığlığı atıyordu” şeklinde konuştu. Patlamaya ilişkin ortaya çıkan detayların intihar saldırısı ihtimalini artırdığı kaydedildi. Saldırganın en safta bulunduğu ve kendini patlattığı belirtildi.

Başkentte Yeni Önlemler





İslamabad Polisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Peşaver’deki patlamanın ardından kente giriş ve çıkış noktalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Açıklamada, “Keskin nişancılar önemli liman ve binalara konuşlandırıldı. İslamabad Başkent Polisi, termal görüntüleme özelliği ile donatılmıştır. Seyahat ederken kimlik belgelerinizi yanınızda taşıyın. Polis kontrolleri sırasında iş birliği yapın” denildi.





Pakistan Talibanı Saldırılarını Artırdı





Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde bölgede saldırılarını artırdı. TTP, 28 Kasım 2022’de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022’de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezi’nin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan’da 2022’de 506 terör saldırısında 290’ı güvenlik gücü mensubu, 311’i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı. Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi. Pakistan’da 2022’de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.





Türkiye’den başsağlığı





Dışişleri Bakanlığı, Peşaver’deki terör saldırısının ardından taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün (30 Ocak) Pakistan’ın Peşaver kentinde bir camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan Hükümeti’ne ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.



