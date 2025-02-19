Tarihe ışık tutan keşif 3 bin 500 yıllık : Mısır'da son firavun mezarı bulundu

Açıklamada ayrıca mezarın Luksor şehrinin batısında, Krallar Vadisi'nin yaklaşık 2,4 kilometre batısında, Taybe Dağı'ndaki bir bölgede 2022 yılında girişi ve ana geçidi bulunan bir mezarın kazıları ve arkeolojik çalışmaları sırasında bulunduğu ifade edildi.