Telekom şirketleri uyardı: Tüm dünyada internet kesintiye uğrayabilir

Rusya’nın deniz altındaki kablolara yönelik saldırılarda bulunduğu iddiaları sürerken, Avrupa’nın en büyük telekom şirketleri NATO’ya çağrıda bulunarak tüm bunlara “karşı koymasını” istedi. Şirketlerin kaleme aldığı açık mektupta, yaşananların etkilerinin “Avrupa’nın çok ötesinde olduğu” ifade edildi.





PC Mag’in haberine göre, telekom şirketleri hem NATO’ya hem de diğer askeri liderlere çağrıda bulunarak “bölgenin deniz altındaki altyapısını korumak için daha fazla şey yapmalarını” talep etti. Aralarında Telefónica, Vodafone ve O2’nin sahibi Orange’ın da olduğu şirketler, “Baltık ve Kuzey Denizi’ndeki deniz altı kablolarıyla ilgili olaylar da dahil olmak üzere hibrit tehditlerdeki artışla birlikte, Avrupa’nın sınır ötesi ağlarını korumak için geliştirilmiş ve koordine edilmiş eylemde bulunmanın önemini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.





ŞİRKETLERDEN ORTAK ÇAĞRI: GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPIN

Şirketlerin ortak mektubunda, “deniz altındaki kablolara yönelik hasarın etkilerinin Avrupa’nın çok ötesinde olduğu” belirtilerek gelecekte düzenlenecek olası saldırıların “küresel internet ve güç altyapısını, uluslararası iletişimi, mali işlemleri ve tüm dünyadaki kritik hizmetleri etkileyebileceği” ileri sürüldü.





Açıklamada ayrıca NATO ve diğer askeri liderlerden “güçlü bir şekilde bilgi ve istihbarat alışverişi” yapmaları istendi, bu bağlamda “ortak izleme ve gözetim inisiyatiflerinde bulunmaları” talep edildi ve “deniz altındaki kablolara yönelik hasarı tespit edip azaltmak için gelişmiş teknolojilere yatırım yapılması” çağrısında bulunuldu.





RUSYA’NIN ADI GEÇMİYOR AMA…

Söz konusu belgede herhangi bir “dış güçten” ismen bahsedilmemiş olsa da Rusya’nın son bir yıl içinde yaşanan bir dizi olayın arkasında olduğu iddia ediliyor.



