The Economist: Almanya bir kez daha Avrupa'nın hasta adamı mı?

Analiz haberde, Almanya'nın 25 yıl önce olduğu gibi bir kez daha geride kalmaya başladığı belirtildi. "Avrupa'nın en büyük ekonomisi, geri kalmış bir ekonomiye geçti" ifadelerine yer verilen haberde, "IMF'ye Almanya'nın önümüzdeki 5 yılda da Amerika, İngiltere, Fransa ve İspanya'dan daha yavaş büyüyecek" öngörüsüne değinildi.