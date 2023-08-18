|
Dünya

The Economist: Almanya bir kez daha Avrupa'nın hasta adamı mı?

İngiliz ekonomi dergisi The Economist, Almanya'da Angela Merkel sonrası kurulan koalisyon hükümetinin ekonomik açıdan umut vaat etmediğine gönderme yaparak, "Almanya yeniden Avrupa’nın hasta adamı mı oldu?" ifadelerini kullanarak bir analiz yayınladı.

13:25 . 18/08/2023 Cuma
Diğer
Is Germany once again the sick man of Europe? (Almanya bir kez daha Avrupa'nın hasta adamı mı?)

Is Germany once again the sick man of Europe? (Almanya bir kez daha Avrupa'nın hasta adamı mı?)

Angela Merkel'in 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini kendi isteğiyle bıraktıktan sonra yerine Olaf Scholz geldi.

Bunun üzerine kurulan koalisyon hükümeti, başarısızlıklarıyla eleştiriler almaya başladı.

Eleştirilerin başında ise dünya çapında yaşanan ekonomik darboğaz yer alıyor.

Ekonomi alarm veriyor

Ülkede enflasyon ile beli bükülen halk, ekonominin alarm vermeye başlamasıyla tedbir çağrılarında bulunuyor.

Ekonominin yerinde sayması, geleceğe dair umut vaat etmemesine yorumlanıyor.

'Avrupa'nın hasta adamı'

İngiliz ekonomi dergisi The Economist de Alman ekonomisine ilişkin dikkat çekici bir ifade kullandı.

Derginin kapağında Almanya ‘Avrupa’nın hasta adamı’ olarak nitelendirildi.

The Economist dergisinin kapağı

'Yeniden geride kalmaya başladı'

Analiz haberde, Almanya'nın 25 yıl önce olduğu gibi bir kez daha geride kalmaya başladığı belirtildi. "Avrupa'nın en büyük ekonomisi, geri kalmış bir ekonomiye geçti" ifadelerine yer verilen haberde, "IMF'ye Almanya'nın önümüzdeki 5 yılda da Amerika, İngiltere, Fransa ve İspanya'dan daha yavaş büyüyecek" öngörüsüne değinildi.



#almanya
#The Economist
#ekonomi
#Avrupa
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep'e Özgü Gavurdağı Salatası Tarifi