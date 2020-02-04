Dünya Ticari bir fırsat olarak görüyorlar Çinde maske fiyatları yükseldi sosyal medyada tepki büyüyor
ASYA

Ticari bir fırsat olarak görüyorlar: Çin’de maske fiyatları yükseldi sosyal medyada tepki büyüyor

Çin’in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ülke çapında maskelere talep arttı. Talebin artmasıyla eczane ve maske satışı yapılan bölgelerde uzun kuyruklar oluşurken, maskelerin satış fiyatı da artış gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Çin'de maske fiyatları yükseldi.
Çin'de maske fiyatları yükseldi.

Koronavirüsün Çin’de hızla yayılmasıyla maske üreticileri, talebi karşılamakta zorlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, maske satışının yapıldığı eczane ve mağazalarda uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Singapur merkezli haber sitesi Strait Times’ın haberine göre, Çin'de 2019 Kasım ayında 20’li paket olarak 178 Yuan’a (25 dolar) satılan maskeler, şu anda 950-1,100 (150 dolar) bandına çıktı.

  • Çin'de birçok sosyal medya kullanıcısı da eczaneler önündeki uzun kuyrukların görüntülerini paylaşarak, maske fiyatlarının aşırı yükseldiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar yüzlerce insanın öldüğü böyle bir salgında bunun 'ticari bir fırsata' dönüştürülmesinin yanlış olduğunu; buna bir an evvel çözüm beklediklerini belirtti.

Bölgede herkes maske kullanıyor.

Virüse karşı drone'lar devriye geziyor
OYNAT 01:43
Virüse karşı drone'lar devriye geziyor
Çin'de Koronavirüs nedeniyle devlet halkı dronelarla izliyor. Dışarıda gezen ve maske takmayan vatandaşlara dronelar sesli uyarıda bulunuyor. Droneler vatandaşlara 'maskeni tak, evine git, ellerini yıka' gibi emirler veriyor.

HONG KONG’DA İLK ÖLÜM

Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Hong Kong özel yönetim bölgesinde, 15 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edilmişti. Yerel medya, Hong Kong’daki hastalardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hong Kong, Çin anakarasında yer almasına rağmen özel yönetim bölgesi olduğu için bu ölüm, Filipinler’den sonra Çin dışındaki ikinci ölüm olarak kabul ediliyor.

Yolda koronavirüse yakalanarak ölen bir Çinli.

Koronavirüs için yapılan hastane 10 günde bitti
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Koronavirüs için yapılan hastane 10 günde bitti


BELÇİKA’DA İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Belçika’nın başkenti Brüksel merkezli haber sitesi Brussels Times’taki habere göre, Çin’den ülkesine dönen 9 Belçika vatandaşından birinde koronavirüs tespit edildi.

Hastanın askeri hastaneye sevk edildiği ve karantina altına alındığı belirtilirken; koronavirüs taşıyan hastalarda görülen ağır belirtileri taşımadığı ve durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.

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