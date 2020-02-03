Dünya Koronavirüs için yapılan hastane 10 günde bitti
ASYA

Çin'deki hastane 10 günde bitti

Koronavirüs için yapılan hastane 10 günde bitti

Çin'de koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşların tedavisi için inşa edilen hastane 10 günde bitti. 24 Ocak'ta yapımına başlanan hastane bugün hizmete açıldı. Bin yataklı hastanenin inşaatında 7 bin kişilik ekip çalıştı. Hastanede Çin ordusuna bağlı 400 sağlık personeli görev yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
24 Ocak'ta yapımına başlanılan hastane 10 günde bitti.
24 Ocak'ta yapımına başlanılan hastane 10 günde bitti.

Çin'in Wuhan kentinde yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşların tedavisi için inşa edilen Huoshenshan Hastanesi'nin yapımı bitti. Yapımına 24 Ocak 2020 tarihinde başlayan bin yataklı hastane bugün hizmete açıldı.

Huoshenshan Hastanesi'ndeki tedavi çalışmalarını Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'ın talimatıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı bin 400 sağlık personelinin yürüteceği bildirildi.

Wuhan Belediyesi ile Çin ordusu tarafından bu sabah düzenlenen törenle Huoshenshan Hastanesi'nin işletme hakkı Çin ordusuna teslim edildi.

7 bin kişilik ekip çalıştı

10 günde tamamlanan hastanenin inşaatında 7 bin kişilik ekip çalıştı. Bazı işçilerin inşaatta yorgun düştüğü haller ise böyle fotoğraflandı:

Çin'in devlet kontrolündeki günlük gazetesi People's Daily hastanenin inşaat görüntülerinin hızlandırılmış versiyonunu paylaştı.

Ölü sayısı 361'e yükseldi

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361’e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205’e yükseldi.

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​Çin'de 24 Ocak'ta yapımına başlanan Koronavirüs hastanesi bugün hizmete açıldı.
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