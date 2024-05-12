|
Dünya

TİKA Tunus’ta Yüksek Müzik Enstitüsüne radyo stüdyosu kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus’ta bulunan Yüksek Müzik Enstitüsüne “Radyofoni ve Ses Yönetim Stüdyosu” kurdu. Başkent Tunus’un güneyinde yer alan sahil kenti Susa’daki Yüksek Müzik Enstitüsü bünyesinde kullanılacak stüdyonun açılışına, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Yüksek Öğretim Bakan Yardımcısı Ahmet Şeyh el-Arabi, Tunus TİKA Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Susa Üniversitesi Rektörü Lütfi Bin Kasım, Susa Yüksek Müzik Enstitüsü Müdürü Faher Hakima ve yerel yetkililer katıldı.

13:41 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yüksek Müzik Enstitüsü Radyo Stüdyosu
Yüksek Müzik Enstitüsü Radyo Stüdyosu

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, stüdyonun açılışında yaptığı konuşmada, “Bu proje müzik enstitüsünün öğrencileri için olduğu kadar Tunus gençliği için de önemli. Türkiye ile Tunus arasında her düzeyde ilişkinin gelişmesine neden olan bu projeleri hayata geçirmekten dolayı büyük kıvanç duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte de ikili ilişkileri sağlamlaştıracak projelerde yer almaktan ve destek vermekten geri durmayacağız” dedi.



Susa Yüksek Müzik Enstitüsü Müdürü Hakima da yaptığı açıklamada, stüdyoyu öğrencilerin kullanacağını ve bu projenin üniversite tarihine bir başarı hikayesi olarak katkı sunacağını söyledi.



Projenin başlangıçta eğitim amaçlı olduğunu vurgulayan Hakima, şunları kaydetti:


“2017 yılından bu yana üniversite bünyesinde bir radyo kurma çabası içerisindeydik. Özellikle görme engelli öğrencilere yönelik yüksek teknolojili ekipman ve malzemeyle kurulan stüdyoda profesyonel bir radyo istasyonunun ihtiyaç duyduğu her şey mevcut. TİKA’ya üniversitemize kazandırdığı stüdyo için teşekkür ediyoruz.”



“TİKA’nın Tunus’ta kurduğu 3. profesyonel stüdyo”


TİKA Tunus Koordinatörü Cebeci de Susa Yüksek Müzik Enstitüsüne kurdukları Radyofoni ve Ses Yönetim Stüdyosu’nun öğrencilerin eğitimine büyük destek sağlayacağını belirtti.


Cebeci, sözlerine şöyle devam etti:


“Bugün açılışı için bulunduğumuz Susa’daki stüdyo, TİKA’nın Tunus’ta kurduğu 3’üncü profesyonel stüdyo. Daha önce Tunus resmi ajansı (TAP) ile Tunus Ulusal Çocuk ve Gençler için Bilişim Merkezi bünyesinde birer stüdyo kurmuştuk. Ancak bu projeyi anlamlı kılan unsurlardan birisi temin etmiş olduğumuz özel ekipmanlar vasıtasıyla bu stüdyodan görme engelli bireylerin de faydalanacak olması.”


Cebeci, kurum olarak toplumun dezavantajlı gruplarının desteklenmesine yönelik faaliyetlere özel öncelik verdiklerini belirtti.


Stüdyoda sanal ortamdan radyo yayını da yapılabileceğini vurgulayan Cebeci, enstitünün fiziki teknik kapasitesini geliştiren stüdyonun, öğrencilerin becerilerini geliştireceğini ve istihdam piyasasındaki iş imkanını artıracağını söyledi.


TİKA Tunus Ofisinin verilerine göre, Tunus’taki faaliyetlerine 2012’de başlayan TİKA, başta eğitim olmak üzere bugüne kadar 250’ye yakın proje ve faaliyet gerçekleştirdi.


#TİKA
#Yüksek Müzik Enstitüsü
#Radyon Stüdyosu
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yaşlı ve engelli maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş müjdeli haberi verdi