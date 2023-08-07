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Dünya

Tren kazasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 30’a yükseldi

Pakistan’ın Sind eyaletindeki Navabşah kenti yakınlarında raydan çıkan yolcu treninde hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a, yaralıların sayısı ise 64’e yükseldi.

09:34 . 7/08/2023 Pazartesi
DHA
Raydan çıkan yolcu treninde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Raydan çıkan yolcu treninde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Pakistan’ın Sind eyaletindeki Navabşah kenti yakınlarında dün raydan çıkan yolcu treninde hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a, yaralıların sayısı ise 64’e yükseldi.

Ravalpindi’den Karaçi’ye sefer yapan 19 vagonlu yolcu treni Navabşah kenti yakınlarında raydan çıktı. Pakistan Demiryolları Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 30’a, yaralı sayısının ise 64’e yükseldiğini duyurdu. Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.






#yolcu treni
#kaza
#ölü
#pakistan
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