Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump: Anlaşmanın bozulması ihtimali düşük bir olasılık

08:409/04/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Washington yönetiminin bölgedeki sahte söylemlere itibar etmeyeceğini kaydeden Trump, “Amerika geri döndü” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, “Anlaşmanın bozulması ihtimali düşük bir olasılık” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın tüm şartları yerine getirdiğinden emin olunana kadar ABD’ye ait gemi, uçak ve askeri personelin mevcut mevzilerini koruyacağını bildirdi.

Anlaşmanın bozulması ihtimalini ‘düşük bir olasılık’ olarak nitelendiren Trump, “Buna rağmen yaşanacak bir aksilikte çatışma daha önce hiç görülmemiş bir güçle başlayacak. Büyük ordumuz şu an dinleniyor ve bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor” ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce alınan kararların arkasında durduğunu belirterek, “İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyecek ve Hürmüz Boğazı ‘açık ve güvenli’ kalacak” açıklamasını yaptı.

#Donald Trump
#ABD
#Washington
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ünlülere yönelik operasyonda Burak Deniz gözaltına mı alındı?