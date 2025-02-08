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Trump Biden'ın tüm güvenlik izinlerini iptal etti: Hafızası iyi olmadığı için...

Trump Biden'ın tüm güvenlik izinlerini iptal etti: Hafızası iyi olmadığı için...

07:328/02/2025, Cumartesi
AA
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Trump, "Biden zayıf hafızadan muzdaripti, onun iyi hali bile hassas bilgiler söz konusu olduğunda güvenilmez. Joe, kovuldun!" yorumunda bulundu.
Trump, "Biden zayıf hafızadan muzdaripti, onun iyi hali bile hassas bilgiler söz konusu olduğunda güvenilmez. Joe, kovuldun!" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "artık gizli bilgilere erişimine gerek kalmadığı" ve "hafızası iyi olmadığı" için eski Başkan Joe Biden'ın tüm güvenlik izinlerini iptal etti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Biden'ın tüm güvenlik izinlerini iptal ettiğini duyurdu.

Trump, açıklamasında,
"Joe Biden'ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine artık gerek yok. Bu nedenle Joe Biden'ın güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz."
ifadesini kullandı.
Biden'la ilgili hazırlanan bir savcılık raporuna atıf yapan
Trump, açıklamasında, "Biden zayıf hafızadan muzdaripti, onun iyi hali bile hassas bilgiler söz konusu olduğunda güvenilmez. Joe, kovuldun!" yorumuna yer verdi.
Görevi 2021 yılında Biden'a devrettikten sonra kendisinin güvenlik izinlerinin Biden tarafından iptal edildiğini hatırlatan Trump, kendisinin de aynı şekilde davrandığını belirtti.
#ABD
#Donald Trump
#güvenlik izinleri
#Joe Biden

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