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Trump Covid-19'u yeniden dosyasını açtı: Halkın bilgilendirildiği sitede Biden ve Çin'i suçlayan makaleler yayımlanıyor

Trump Covid-19'u yeniden dosyasını açtı: Halkın bilgilendirildiği sitede Biden ve Çin'i suçlayan makaleler yayımlanıyor

09:5019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın halk sağlığı bilgilendirme platformu olan Covid.gov sitesini, Covid-19’un Wuhan’daki bir laboratuvardan sızdığına dair iddiaların yer aldığı kapsamlı bir açıklamaya dönüştürdü. Site artık aşı, test ve destek bilgileri yerine eski ABD Başkanı Biden ve Çin'i suçlayan makalelerle dolu. Ayrıca makaleler, ABD sağlık otoriteleri ile ana akım medyayı verileri örtbas etmekle suçluyor.

Fox News’a konuşan üst düzey bir yetkili, “Bu yönetim her şeyden önce şeffaflığı esas alıyor. Amerikan halkı pandeminin gerçeklerini bilmeyi hak ediyor” dedi.


Fauci ve “Tercih Edilen Anlatı” iddiası

Yeni içerikte, eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, pandeminin ilk dönemlerinde virüsün doğal yollarla yayıldığını savunan bir “tercih edilen anlatıyı” desteklemekle itham ediliyor.


Buna dayanak olarak, “SARS-CoV-2'nin Yakın Kökeni” başlıklı bilimsel makale gösteriliyor. Ancak Kongre tarafından yayımlanan özel mesajlara göre, makalenin yazarlarından biri laboratuvar sızıntısı ihtimalini kabul etmiş ancak Çin’i rahatsız etmekten endişe etmiş.

Biden’ın Fauci’ye affı vurgulanıyor

Sitede dikkat çeken bir diğer detay ise Joe Biden’ın görev süresinin son saatlerinde Fauci’ye verdiği başkanlık affı. Sayfada bu adımın bir “suç itirafı” değil, Trump yönetimi altında olası bir yargılamaya karşı koruma olduğu belirtiliyor.

DSÖ ve maske eleştirisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Trump tarafından daha önce eleştirilmiş ve ABD örgütten çekilmişti. Yeni içerikte, DSÖ’nün Çin’e boyun eğdiği ve 2021 yılında Wuhan’daki laboratuvar ihtimalini “aşırı düşük” olarak tanımlayan soruşturmasının siyasi baskı altında yapıldığı ileri sürülüyor.


Ayrıca sayfada, maske kullanımının yayılmayı önlediğine dair kesin kanıt olmadığı ve karantinaların ABD ekonomisine ve halk sağlığına büyük zarar verdiği öne sürülüyor.


FBI ve CIA da “Laboratuvar Teorisine” yakın

2023 yılında FBI eski direktörü Christopher Wray, virüsün en olası çıkış noktasının laboratuvar olduğunu söylemişti. Ocak 2025’te ise CIA da benzer bir sonuca ulaştığını açıklamıştı.

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