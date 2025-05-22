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Trump Filistin'e verilen destek nedeniyle Harvard'a öğrenci alımını durdurdu

Trump Filistin'e verilen destek nedeniyle Harvard'a öğrenci alımını durdurdu

23:1922/05/2025, Perşembe
AA
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Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü durdurdu.
Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü durdurdu.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabul programını "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle durdurdu. Trump, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına da karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek aldıkları kararı okula bildirdiklerini açıkladı.

Bakan Noem, X hesabından paylaştığı açıklamasında,
"Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum."
ifadesini kullandı.

ABD'li Bakan, Trump yönetiminin, Harvard'ı "kampüsünde şiddet ile antisemitizmi teşvik etmek ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olmaktan" sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Üniversitelerin yabancı öğrencileri kabul etmesinin bir hak değil, ayrıcalık olduğunu savunan Noem,
"Harvard'ın doğru olanı yapmak için pek çok fırsatı vardı ama bunu reddetti. Yasalara uymadıkları için Öğrenci ve Değişim Programı sertifikalarını kaybettiler.
" değerlendirmesini yaptı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.




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