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AMERİKA

Trump Jr: Karantinadaki zamanımı silahlarımı temizleyerek geçiriyorum

Koronavirüs testi pozitif çıkan Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, destekçilerinden kitap ve film tavsiyesi istedi ve karantinada virüsle mücadele ederken ‘silah koleksiyonunu temizleyerek’ zaman geçireceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Donald Trump Jr.
Donald Trump Jr.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr koronavirüse yakalandı. Trump Jr, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda 'Görünüşe göre koronaya yakalandım' diyerek, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu doğruladı.

Oğul Trump Jr, videoda yaptığı açıklamada hiçbir semptomu olmadığını fakat önlem olarak karantinaya girdiğini söyledi. Trump Jr, karantinadaki zamanı için destekçilerinden kitap veya film tavsiyesi yapma çağrısında bulundu ve "Birkaç gün yalnız zaman geçirebilirim. Sıkıcı hale gelmeden önce temizleyebileceğim çok sayıda silah var" dedi.
TRUMP DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
Başkan Trump, First Lady Melania Trump ve oğulları Barron da virüsü kapmıştı. 42 yaşındaki Trump Jr'ın kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle'nin testi Temmuz ayında pozitif çıkmış, ancak Trump Jr virüse yakalanmamıştı. Hem seçim kampanyasındaki hem de Beyaz Saray'daki diğer bazı üst düzey isimlerin de son aylarda koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Öte yandan Trump Jr, babası Başkan Trump gibi 260 binden fazla Amerikalının ölümüne neden olan salgını hafife aldığı için sık sık eleştiriliyor.

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