ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Kovid-19'a yakalandı

Amerikan basınına yazılı bir açıklama yapan oğul Trump'ın sözcüsü, "Donald Trump Jr'ın testi bu hafta içinde pozitif çıktı ve kendisi şu anda izole bir şekilde." ifadesine yer verildi.

Donald Trump Jr.'ın herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği ve doktorlarının tavsiyelerine uyduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, 2 Ekim'de Kovid-19'a yakalanmış, Trump bir süre hastanede tedavi görmüş, ardından hastalığı atlatmıştı. Bu dönemde Beyaz Saray'daki birçok üst düzey yetkilide de Kovid-19 çıkmıştı.

Ayrıca, Donald Trump Jr'ın da içinde bulunduğu Başkan Trump'ın seçim ekibinden birçok kişi de 3 Kasım başkanlık seçimleri sürecinde Kovid-19'a yakalanmıştı.

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