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Trump, tarafların teyit etmediği İran-İsrail ateşkesinde B-2 pilotlarının rolünü övdü

Trump, tarafların teyit etmediği İran-İsrail ateşkesinde B-2 pilotlarının rolünü övdü

09:1824/06/2025, Salı
AA
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Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından duyurduğu ancak tarafların teyit etmediği İsrail-İran ateşkesinde B-2 bombardıman uçaklarının rolüne işaret etti.

Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.


Düzenledikleri hava saldırılarının tarafları bir araya getirdiğini ve "ateşkesin sağlanmasına vesile olduğunu" belirten Trump, "Bugünkü 'anlaşmaya' B-2 pilotlarımızın yeteneği ve cesareti olmadan varamazdık. Operasyonda görev alan herkesin katkısı çok büyüktü." ifadelerini kullandı.


ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini duyurmuştu.




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