Trump, tarafların teyit etmediği İran-İsrail ateşkesinde B-2 pilotlarının rolünü övdü

Düzenledikleri hava saldırılarının tarafları bir araya getirdiğini ve "ateşkesin sağlanmasına vesile olduğunu" belirten Trump, "Bugünkü 'anlaşmaya' B-2 pilotlarımızın yeteneği ve cesareti olmadan varamazdık. Operasyonda görev alan herkesin katkısı çok büyüktü." ifadelerini kullandı.