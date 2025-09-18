Trump ve Starmer'den birlik mesajı: Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Burada düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna’daki savaşın Putin ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" derken; İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Orta Doğu’daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
