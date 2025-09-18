Yeni Şafak
Trump ve Starmer'den birlik mesajı: Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz

Trump ve Starmer'den birlik mesajı: Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz

17:31 18/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile basın toplantısı düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Burada düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna’daki savaşın Putin ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" derken; İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Orta Doğu’daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Ukrayna’daki savaşın Putin ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.


Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri.


İsrail ve Gazze konusu karmaşık, ancak bunu halledeceğiz


İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Putin son günlerde gerçek yüzünü gösterdi. Bu, barış isteyen birinin davranışı değil


Orta Doğu’daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz"



