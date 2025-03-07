Trump'dan dikkat çeken İran açıklaması: Son vuruşlara geldik, çok ama çok yakında bir şeyler olacak

"Bence herhangi birinin yapacağı şeyi yapıyor -onlara vurduğundan daha sert vuruyor- ve şu anda o pozisyonda olan herhangi biri bunu yapardı. O bu işi bitirmek istiyor. Bence Ukrayna da bitirmek istiyor. Onun da bitirmek istediğini düşünüyorum"