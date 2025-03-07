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Trump'tan tarihi adım: Hamaney'e mektup yazdı

Trump'tan tarihi adım: Hamaney'e mektup yazdı

15:217/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
AA
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ABD Başkanı Trump konuşmasında İran Ruhani lideri Hamaney'e nükleer silah konusunda müzakere için dün bir mektup gönderdiğini söyledi.

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, İran hükümetine nükleer silahlar konusunda bir anlaşma müzakere etmesi çağrısında bulunan bir mektubu İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiğini söyledi.


Geçen ay reddetmişti

Geçtiğimiz ay Hamaney, Vaşington'un Tahran ile yaptığı anlaşmaları defalarca bozduğunu öne sürerek ABD ile müzakereleri reddetmişti.


'İran'a saldırı olabilir'

Trump, Fox Business'a verdiği demeçte, İran ile bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini çünkü İran'ın "nükleer silaha sahip olamayacağını" ve bir anlaşma alternatifi olarak "bir şeyler yapmak zorunda kalacaklarını" belirtti. ABD basınında yer alan yorumlara göre Trump bu ifadeyle muhtemelen İran'a yönelik bir saldırıyı kastetti.


#ABD
#İran
#Hamaney

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