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Dünya Trumpın damadı Kushner Barış için en kapsamlı plan hazırladık
ORTADOĞU

Trump'ın damadı Kushner: Barış için en kapsamlı plan hazırladık

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Yüzyılın Anlaşması olarak isimlendirdiği 'İsrail-Filistin' barış planı hakkında açıklama yaptı. Kushner, "Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadar ki en kapsamlı ekonomi planını hazırladık. Gazze ve Batı Şeria'nın turizm merkezi haline geldiğini düşünün. İnsanların refaha ulaştığı bir bölgede, insanların ve malların güvenli bir şekilde hareket ettiğini hayal edin "Barışa, ancak insanlar onu hayatlarını geliştirmenin bir yolu haline getirdiğinde ulaşılabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadar ki en kapsamlı ekonomi planını hazırladıklarını söyledi.

Kushner, ABD'nin öncülüğünde Bahreyn'in başkenti Manama'da bu akşam başlayan ekonomi çalıştayının açılış konuşmasını yaptı.

Çalıştayın "siyasi" yönü bulunmadığını dile getiren Kushner, "Bu çalıştayın amacı yeni yollarla mevcut zorluklar üzerinde düşünülmesidir. Birlikte çalışarak somut bir plan geliştirip, hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunacağız." dedi.

"Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadar ki en kapsamlı ekonomi planını hazırladık" diyen Kushner, Filistinlilerin entelektüel bir kişiliğe, azim ve büyük güce sahip olduğunu ifade ederek, "Geçmişte sizleri söyledikleriyle hayal kırıklığına uğratanlara rağmen Başkan (Donald Trump) ve Amerika sizlerden vazgeçmedi. Bu çalıştay sizler için." dedi.

Kushner, mevcut ekonomi planının büyümeye sebep olacağını, işsizliği yüzde 10 düşüreceğini ve yaklaşık 1 milyon iş imkanı yaratacağını dile getirdi.

Taraflar arasındaki çatışmaya adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Kushner, mevcut çatışmaya İsrail'in güvenliğini garanti altına alan, Filistinlilerin onurunu koruyan adil ve kalıcı bir siyasi çözüm getirilmeden, Filistin halkının ekonomik gelişimi ve refahının gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

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Kushner, sözlerine şöyle devam etti:

  • "Gazze ve Batı Şeria'nın turizm merkezi haline geldiğini düşünün. İnsanların refaha ulaştığı bir bölgede, insanların ve malların güvenli bir şekilde hareket ettiğini hayal edin. Barışa, ancak insanlar onu hayatlarını geliştirmenin bir yolu haline getirdiğinde ulaşılabilir. "

Filistin halkının uzun yıllar boyunca geçmişle sınırlı bir sistem içinde tıkılıp kaldığını söyleyen Kushner, "Mevcut talihsizlikler nedeniyle başkalarını suçlamak yerine fırsatların takip edilmesi gerekiyor." dedi.

Kushner, çalıştay kapsamında sundukları vizyonun barış ile de uyumlu olduğunu savundu.

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