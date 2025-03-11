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Trump'ın temsilcisi Moskova yolunda: Putin ile görüşeceği iddia edildi

Trump'ın temsilcisi Moskova yolunda: Putin ile görüşeceği iddia edildi

14:1711/03/2025, Salı
AA
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Amerikan basını Witkoff'un seyehat planını açıkladı.
Amerikan basını Witkoff'un seyehat planını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna zirvesi sonrası Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceği iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Witkoff'un, Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmayı hedefleyen ABD-Ukrayna zirvesinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceği öne sürüldü.

BAE ve Katar'a gidecek

Platformun haber kaynaklarına göre dün ABD'nin Miami eyaletinden ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye doğru yola çıkan Witkoff'un, hafta içinde BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesi bekleniyor. Witkoff'un daha sonra Gazze'de olası yeni ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakereler için Katarlı ve Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi ve ziyaret kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesi öngörülüyor.

13 Mart'ta Moskova'ya

Axios'un haberinde Witkoff'un 13 Mart'ta ise Moskova'ya gidip Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceği belirtildi. Katar'daki müzakerelerin durumu ile Putin'in programına bağlı olarak Witkoff'un seyahat planında değişiklik olabileceği bildirildi. Witkoff ile Putin'in olası görüşmesinin, ABD ve Ukrayna yetkililerinin, Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmayı hedefleyen zirve sonrasına denk gelecek olması dikkati çekti.



#Amerika
#Rusya
#ABD Başkanı Donald Trump

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