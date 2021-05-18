Dünya Tunus Cumhurbaşkanı Kays Fransa ziyaretinde yakasına Filistin bayrağı taktı
AVRUPA

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Fransa ziyaretinde yakasına Filistin bayrağı taktı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde, İsrail'in Gazze'deki katliamları için "İsrail'in meşru müdafaa hakkı" var açıklamasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un karşısına yakasına Filistin bayrağı takarak çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Fransa ziyaretinde yakasına Filistin bayrağı taktı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, resmi ziyaretler kapsamında Fransa'ya gitti. Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Macron ile görüşmesine ceketinin yakasına sabitlediği Filistin bayrağı ile gitti.

MACRON İSRAİL'İN KATLİAMLARINA DESTEK ÇIKMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Macron, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu" Netanyahu'ya ilettiğini söylemişti.

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