Tunus Cumhurbaşkanı Kays Fransa ziyaretinde yakasına Filistin bayrağı taktı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, resmi ziyaretler kapsamında Fransa'ya gitti. Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Macron ile görüşmesine ceketinin yakasına sabitlediği Filistin bayrağı ile gitti.
MACRON İSRAİL'İN KATLİAMLARINA DESTEK ÇIKMIŞTI
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Macron, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu" Netanyahu'ya ilettiğini söylemişti.