Tunus Cumhurbaşkanı Kays Fransa ziyaretinde yakasına Filistin bayrağı taktı

Ukrayna'da troleybüs tellerine takılan otomobil takla attı

Troleybüs tellerine takılan otomobil havaya kalkarak ters döndü. Ukrayna'da yaşanan o anları güvenlik kamerası kaydetti. Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu ve olayın şokuyla olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak polis tarafından yakalandığını aktardı.