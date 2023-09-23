'Türk dostu' olarak tanınıyordu: Eski İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano hayatını kaybetti

"Müzakere kararı tüm AB üyesi ülkelerin devlet başkanları tarafından oybirliğiyle alındı. Bazı önemli Avrupa ülkeleri, bu müzakereleri yavaşlatarak hatta dondurarak olumsuz etkilediler. Bu müzakereler halen neredeyse ilk adımlarında gibi. Türkiye'nin yeri Avrupa'dadır. Avrupa-Akdeniz bölgesinin tamamlayıcı ülkesidir." ve "Bunun zor, dikenli bir yol olduğunu biliyoruz. Çünkü Kıbrıs Rum Kesimi'nin AB'ye bir devlet statüsünde kabulü durumu zorlaştırmıştır."