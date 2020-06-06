Türk Kızılaydan Yemen'de gıda yardımı: Üç ilde dört binden fazla gıda kolisi dağıtımı hedefleniyor Türk Kızılay, Yemen'in Taiz, Aden ve Ebyen kentlerinde ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yardımların ulaştırılacağı ilk durağın Taiz'deki Deb'i ed-Dahil bölgesinde bulunan kamplar olacağını ifade eden Türk Kızılay Yemen Temsilcisi Mustafa Aydın, Taiz kentine ayrılan toplam 1000 koliden 400'ünün dağıtımına başlandığını, geri kalan miktarın ise Aden ve Ebyen'de dağıtılacağını ifade etti.

Haber Merkezi 06 Haziran 2020, 23:58 Son Güncelleme: 07 Haziran 2020, 00:07 AA