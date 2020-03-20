Dünya Türkiye sokağa çıkmadı, hava temizlendi
KORONAVİRÜS

Türkiye sokağa çıkmadı, hava temizlendi

Türkiye sokağa çıkmadı, hava temizlendi

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların büyük bir çoğunluğunun eve kapanması sonucunda hava kalitesinin gözle görülür bir iyileşme sürecine girdiği görüldü. Türkiye genelinde birçok şehirde 2 hafta önce hava kalitesi orta ve hassas derecede ölçülürken, dün saat 11.00 itibariyle aynı bölgede hava kalitesi iyi kalite olarak ölçüldü. Özellikle mega kent İstanbul’da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü.

Haber Merkezi İHA
Özellikle mega kent İstanbul’da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü.
Özellikle mega kent İstanbul’da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların eve kapanmaya başlaması motorlu taşıtlarla hareketliliği büyük ölçüde azalttı. Yurt genelinde toplu taşıma ve özel araç kullanımının büyük oranda azalmasının yanı sıra kafeterya ve birçok işyerinin de kapalı olması sonucu fosil yakıt kullanımı büyük oranda azaldı.

Bu durum sonucunda ise hava kalitesi gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle büyük bir kirliliğin görüldüğü İstanbul’da da hava kalitesinin orta seviyeden iyi seviyeye yükseldiği gözlemlendi.

Gözle görülür değişim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi’ndeki istasyon verilerinden alınan bilgiye göre, Korona virüs vakasının henüz görülmediği 5 Mart ile 19 Mart tarihi arasındaki hava kalitesinde gözle görülür bir fark ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sürekli İzleme Merkezi tarafından ölçülen değerlere göre 5 Mart tarihinde İstanbul dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde hava kalitesi orta ve hassas derecedeydi. Ancak Korona virüs önlemleri sonrasında aradan geçen 14 gün içinde hava kalitesi bazı merkezler dışında genel itibariyle iyi kalitede ölçüldü.

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“Önemli bir fark oluşturur”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırklareli Orman İşletme Şefliği’nden emekli çevreci Vicdan Aladağ, insanların eve kapanmasıyla çevrenin temizlenmesinde önemli bir fark oluşacağını söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Temiz hava, temiz sokak temiz su diyoruz. Bunların korunması lazım. Herhangi bir nedenle de olsa bunlarda sapma yaşanmaması lazım. Kişilerin yoğun bir şekilde dışarıda bulunması önemli bir fark oluşturur. Açıklanan tedbirlere geniş çaplı uyulması lazım.”
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