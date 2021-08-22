Dünya Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabilde omuz omuza
ASYA

Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Türk ve Azerbaycan askerleri, "tek millet, iki devlet" anlayışıyla tahliye mesaisi yapıyor, birlikte nöbet tutuyor, ihtiyacı olanların yardımına koşuyor. Azerbaycan askerleri, Kabil'de Türk askeriyle birlikte görev yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabilde omuz omuza
Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ve çevresinde Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza görev yapıyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ve çevresinde Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza görev yapıyor.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliye hareketliliği sürüyor.

AA

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Kabil'de görevli Türk ve Azerbaycan askerleri, havalimanında "tek millet, iki devlet" anlayışıyla tahliye mesaisini omuz omuza yürütüyor. İki ülke askerleri, havalimanı ve çevresinde koordineli bir şekilde Türklerin tahliyesi için görev yapıyor. Havalimanının güvenliği için 24 saat nöbette olan Azerbaycanlı askerler, Türk güvenlik güçleriyle birlikte ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyor.

AA

Azerbaycanlı askerlerden Anaz Babayev, "Şu anda Afganistan'da görevimizin başındayız. Türk kardeşlerimizle birlikte görev yapıyoruz. Onlara yardım ediyoruz." dedi.

AA

Bir aya yakındır Kabil'de olduklarını söyleyen Sagavat Kazımov, "Türk askerleriyle aynı bölgede görev yapıyoruz. Aileme, tüm askerlerin ailelerine selam söylüyorum. Her şey çok iyi. İnşallah sağ salim ülkemize geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Habib Hasanov da "Türk kardeşlerimize yardım ediyoruz, her zaman da yardıma hazırız" diyerek, ailesine selam göndermek istediğini söyledi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerlerinden Kısmet Musayev, "Her saniye Türk askerleriyle birlikte görev yapıyoruz, bununla da gurur duyuyoruz. Biz kardeşiz" diye konuştu.

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