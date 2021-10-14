Dünya Türkiyeden Beyruttaki olaylara ilişkin itidal çağrısı
ORTADOĞU

Türkiye'den Beyrut'taki olaylara ilişkin itidal çağrısı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada "Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden Beyruttaki olaylara ilişkin itidal çağrısı
Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta bugün düzenlenen protesto gösterisi sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından göstericilerin üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu vahim hadisenin sorumlularının biran önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmalarını temenni ediyor, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 5 ölü, 20 yaralı
DÜNYA
Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 5 ölü, 20 yaralı

OLAY

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan ordusu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı ancak başkent sokaklarında korkulu anlar sürüyor.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.

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Lübnan'da bir grup vatandaş, Beyrut patlamasını soruşturan hakimi protesto için sokağa indiler. Protestocuların üzerine ateş açıldı. En az 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


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